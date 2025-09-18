Team Cherry explique pourquoi Hollow Knight Silksong propose une difficulté accrue par rapport au premier jeu

Plus de liberté rime avec davantage de difficulté

C’est déosrmais chose faite, de manière indirecte, via quelques détails donnés par Ari Gibson et William Pellen de Team Cherry auprès de Jin Maxwell, qui fait partie de l’organisation derrière l’exposition ACMI Game Worlds qui a lieu en ce moment à Melbourne, en Australie. Dexerto s’est rendu sur place et a pu y trouver un livre de présentation de Hollow Knight Silksong, dans lequel ses créateurs se confient à propos de plusieurs détails sur cette suite. La question de la difficulté est ainsi abordée par Gibson, qui explique que ce challenge est proportionnel au niveau de liberté du jeu :

« L’important pour nous, c’est de vous permettre de vous éloigner du chemin tracé. Ainsi, un joueur peut choisir de le suivre directement jusqu’à sa conclusion, tandis qu’un autre peut s’en écarter constamment et découvrir toutes les autres possibilités qui l’attendent, ainsi que d’autres chemins et voies. Silksong présente des moments de grande difficulté, mais offrir une plus grande liberté au sein du monde implique notamment que vous puissiez choisir à tout moment où vous allez et ce que vous faites. »

Il continue en expliquant que Hornet est aussi plus aguerrie que le protagoniste du premier jeu, et cela devait être balancé avec des ennemis plus coriaces, même d’entrée de jeu : « même un ennemi de base devait donc être plus complexe et plus intelligent ». Puisque Hornet dispose de plus d’outils, il devait en être de même pour le bestiaire. Malgré cela, le studio a bel et bien sorti un patch pour atténuer le challenge sur certains boss, mais on comprend un peu mieux la philosophie derrière ce choix initial.

