Hollow Knight: Silksong dépasse les 7 millions de ventes, un DLC gratuit arrivera dès 2026
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Il est temps de faire un premier bilan du côté de chez Team Cherry, auréolé d’un Game Awards pour le meilleur jeu indépendant avec Hollow Knight: Silksong. Lors de sa sortie, le jeu a mis à mal plusieurs boutiques en ligne, signe d’un engouement certain et de millions de ventes dans la foulée. Le studio donne aujourd’hui un premier chiffre assez astronomique, tout en précisant que ce n’est que le début des aventures pour Hornet.
Un beau cadeau pour fêter des ventes impressionnantes
Team Cherry a pris son temps pour sortir Hollow Knight: Silksong, mais rassurez-vous, les DLC du jeu arriveront quant à eux bien plus rapidement. Le studio est aujourd’hui fier d’annoncer que l’extension Sea of Sorrow est en chemin, et sortira dans le courant de l’année 2026.
De plus, ce DLC sera entièrement gratuit. Cette nouvelle aventure nous proposera évidemment de nouvelles zones et des boss inédits à combattre, avec une extension « nautique » qui devrait apporter une ambiance assez inédite. On en a un premier aperçu avec un teaser visible ci-dessous.
Un beau cadeau pour le public, qui a totalement répondu présent lorsqu’il fallait acheter le jeu à sa sortie. Team Cherry annonce qu’à ce jour, Hollow Knight: Silksong s’est vendu à 7 millions d’exemplaires, ce qui veut dire qu’il est déjà presque à la moitié du chemin pour rattraper le premier épisode, qui compte 15 millions de ventes. Rappelons que ces chiffres sont encore plus impressionnants si l’on considère le fait que Silksong est aussi disponible sur le Xbox Game Pass depuis sa sortie.
Hollow Knight Silksong est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series (et sur Xbox Game Pass), Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. N’hésitez pas à relire notre test pour en savoir plus sur le titre.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 04/09/2025