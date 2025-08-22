Lost Soul Aside présenta sa version PC et les configurations requises

Quelle configuration pour jouer à Lost Soul Aside sur PC ?

Si vous avez en votre possession une configuration dernier cri, vous pourrez profiter de Lost Soul Aside dans sa meilleure version sur PC. 4K, ray-tracing, HDR, tout le tintouin auquel on est désormais habitué avec les versions PC du genre, avec la compatibilité DLSS 4 et FSR en bonus. De plus, la manette DualSense sera aussi supportée avec ses retours haptiques et gâchettes adaptatives, tandis qu’il sera possible de synchroniser le jeu avec un compte PSN pour débloquer les trophées.

Mais encore faut-il avoir l’équipement adéquat pour faire tourner Lost Soul Aside sur sa bécane. Voici les configurations PC recommandées pour jouer au titre :

Configuration minimum

Carte graphique : NVIDIA GTX 1060 ou AMD RX 5500 XT

: NVIDIA GTX 1060 ou AMD RX 5500 XT Processeur : Intel i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600

: Intel i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 Go

: 16 Go Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

: Windows 10/11 64 bits Stockage : 80 Go SSD

Configuration recommandée

Carte graphique : NVIDIA RTX 2060 ou AMD RX 5700 XT

: NVIDIA RTX 2060 ou AMD RX 5700 XT Processeur : Intel i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600

: Intel i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 Go

: 16 Go Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

: Windows 10/11 64 bits Stockage : 80 Go SSD

Configuration élevée

Carte graphique : NVIDIA RTX 3070 ou AMD RX 6800 XT

: NVIDIA RTX 3070 ou AMD RX 6800 XT Processeur : Intel i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X

: Intel i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X RAM : 16 Go

: 16 Go Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

: Windows 10/11 64 bits Stockage : 80 Go SSD

Configuration élevée (RT activé)

Carte graphique : NVIDIA RTX 4080s ou AMD RX 7900 XT

: NVIDIA RTX 4080s ou AMD RX 7900 XT Processeur : Intel i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X

: Intel i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X RAM : 16 Go

: 16 Go Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

: Windows 10/11 64 bits Stockage : 80 Go SSD

Configuration maximale (RT activé)

Carte graphique : NVIDIA RTX 5070 Ti

: NVIDIA RTX 5070 Ti Processeur : Intel i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X

: Intel i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X RAM : 16 Go

: 16 Go Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

: Windows 10/11 64 bits Stockage : 80 Go SSD

Lost Soul Aside sera disponible sur PS5 et PC via Steam et l’Epic Games Store dès le 29 août. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, une longue vidéo sur le développement de Lost Soul Aside a aussi été publiée pour raconter le parcours d’Ultizero Games durant la création du jeu.