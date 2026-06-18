State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée
L’avenir des Xbox Games Studios est aujourd’hui si incertain qu’on ne serait pas surpris d’apprendre qu’Undead Labs pourrait être visé par la restructuration en cours, même avec un State of Decay 3 qui avance enfin. Il faut dire que le projet revient de très loin, et sa sortie en 2027 est encore très floue pour le moment. Son dernier passage lors du showcase Xbox a certes permis de rappeler que le projet est toujours en vie, mais il en faut plus pour rassurer. C’est peut-être pour cela que le vidéaste Brian Menard a apparemment obtenu l’accord de publier plus d’une heure de gameplay du jeu, dans une version alpha.
Enfin du gameplay pour le jeu
À défaut de voir Undead Labs et Xbox nous montrer ce State of Decay 3, on peut le découvrir via cette longue vidéo de 72 minutes de gameplay, dans laquelle Brian Menard dévoile pas mal d’éléments de ce troisième épisode.
Il ne faut évidemment pas tirer de conclusions définitives sur ce que vous verrez à l’écran aujourd’hui (surtout sur la partie technique), étant donné qu’il s’agit d’une version alpha qui a encore besoin de beaucoup de peaufinages et de retours. Mais cela nous donne les grandes lignes de ce que ce troisième épisode de la série veut offrir.
La vidéo passe en revue pas mal de piliers clés du jeu, à commencer par la gestion de notre camp, avant d’aller explorer les alentours afin d’y trouver des ressources pour survivre au sein de cette apocalypse zombies. On retrouve là pas mal d’ingrédients des précédents épisodes, même si le tout est présenté sous le prisme d’une partie solo, là où le jeu sera sans doute plus agréable à plusieurs en compagnie de quelques compagnons d’infortune.
State of Decay 3 devrait sortir dans le courant de l’année 2027 sur PC, Xbox Series et même PS5, du moins s’il n’est pas reporté.