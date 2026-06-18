State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée

Enfin du gameplay pour le jeu

À défaut de voir Undead Labs et Xbox nous montrer ce State of Decay 3, on peut le découvrir via cette longue vidéo de 72 minutes de gameplay, dans laquelle Brian Menard dévoile pas mal d’éléments de ce troisième épisode.

Il ne faut évidemment pas tirer de conclusions définitives sur ce que vous verrez à l’écran aujourd’hui (surtout sur la partie technique), étant donné qu’il s’agit d’une version alpha qui a encore besoin de beaucoup de peaufinages et de retours. Mais cela nous donne les grandes lignes de ce que ce troisième épisode de la série veut offrir.

La vidéo passe en revue pas mal de piliers clés du jeu, à commencer par la gestion de notre camp, avant d’aller explorer les alentours afin d’y trouver des ressources pour survivre au sein de cette apocalypse zombies. On retrouve là pas mal d’ingrédients des précédents épisodes, même si le tout est présenté sous le prisme d’une partie solo, là où le jeu sera sans doute plus agréable à plusieurs en compagnie de quelques compagnons d’infortune.

State of Decay 3 devrait sortir dans le courant de l’année 2027 sur PC, Xbox Series et même PS5, du moins s’il n’est pas reporté.