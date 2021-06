Le mignon Unbound: Worlds Apart sortira en juillet

Même si l’IGN Summer of Gaming était rempli en annonce de jeux, le show mettant de nombreux jeux à l’ambiance sombre en avant, et c’est pour cela que voir un titre aussi coloré que Unbound: Worlds Apart a fait pas mal de bien. Le titre est d’ailleurs venu annoncer une bonne nouvelle puisqu’il s’apprête à sortir.

Baby Come Back

Unbound: Worlds Apart est issu d’un Kickstarter réussi en 2018, et qui a donc mis trois ans de plus avant d’être fin prêt. Le titre nous fera suivre les aventure d’une petit magicien nommé Soli qui pourra créer des portails vers d’autres mondes, tout en manipulant le temps et la gravité.

Un sacré pouvoir pour ce petit bonhomme qui devra parcourir des environnements dessinés à la main dans un jeu de plateforme avec des secrets à découvrir et des aptitudes à débloquer.

Unbound: Worlds Apart sera disponible dès le 28 juillet prochain sur PC et Nintendo Switch.