Mortal Shell : The Virtuous Cycle le premier DLC du jeu apparaît en vidéo

Toujours pendant le Summer of Gaming d’IGN, le titre de Cold Symmetry a décidé de faire une apparition pour dévoiler et présenter brièvement son premier DLC baptisé The Virtuous Cycle. Mortal Shell fêtait récemment ses 500 000 exemplaires écoulés et l’équipe derrière cet Action-RPG compte bien ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Nouvelle shell, nouvelle arme, nouvelle zone ?

La vidéo ne présente que peu de détails sur le contenu supplémentaire, on peut toutefois apercevoir ce qui semble être une nouvelle arme durant la courte présentation. De plus, la zone mise en avant en début de trailer présente des similitudes avec le marais de Fallgrim, nul doute que celui-ci n’a pas fini de révéler tous ses secrets.

Mortal Shell : The Virtuous Cycle sera disponible cet été sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via l’Epic Games Store et Steam. Il faudra cependant attendre un peu plus longtemps pour savoir si ce DLC sera payant ou non, ou si les récents changements sur le site et le compte Twitter du jeu confirment bien l’apparition d’une cinquième et nouvelle shell. Pour vous faire un premier avis sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test de Mortal Shell à ce lien.