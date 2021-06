Unbound: Worlds Apart

Issu d'une campagne Kickstarter en 2018, le jeu de plateforme Unbound : Worlds Apart nous narre l'épopée d'un jeune magicien appelé Soli qui possède le pouvoir de créer des portails vers d'autres mondes et de manipuler le temps et la gravité. Ses pouvoirs lui permettront d'interagir avec le décor et les ennemis environnants. Le petit personnage se fraiera un chemin à travers différents décors hauts en couleur et dessinés à la main afin de découvrir les secrets liés à la catastrophe qui a ravagé son monde, autrefois paisible et peuplé de pleins de magiciens.