Un Pokémon Presents aura lieu le 27 février, des nouveaux jeux annoncés ?

Nintendo a déjà annoncé une partie de son catalogue à venir en 2023 avec son dernier Nintendo Direct, mais la licence Pokémon n’était pas présente à la fête. Il faut dire que The Pokémon Company a l’habitude de faire bande à part, même en étant un partenaire privilégié du constructeur japonais. L’entreprise attendait surtout la bonne occasion pour dégainer un nouveau Pokémon Presents, une émission dédiée rien qu’à la licence, dont le prochain numéro aura lieu tout pile lors du Pokémon Day la semaine prochaine.

Qu’attendre de ce Pokémon Presents ?

Le prochain #PokemonPresents arrive bientôt ! 🤩 Rendez-vous sur notre chaîne YouTube officielle à 15:00 CET le 27 février pour une vingtaine de minutes de nouvelles Pokémon excitantes à l'occasion de la #JourneePokemon 2023 ! 🎉 📺 https://t.co/ewFq1Zjy81#PokemonDay pic.twitter.com/l4TymjCxEh — Pokémon France (@PokemonFR) February 21, 2023

Le prochain Pokémon Presents aura donc lieu ce lundi 27 février à 15h (heure française), et devrait nous présenter 20 minutes d’informations exclusives sur toute la licence Pokémon, surtout pour les jeux vidéo de la marque.

Si The Pokémon Company ne veut pour l’instant rien dévoiler, les théories concernant les annonces à venir sont nombreuses. On pense d’abord à un DLC pour Pokémon Ecarlate et Violet, qui pourrait être hautement probablement étant donné le succès de ces deux opus. L’autre rumeur du moment qui fait le tour des forums et des réseaux sociaux, c’est celle d’un nouveau Pokémon Donjon Mystère, en collaboration avec Spike Chunsoft.

Pour l’instant, rien n’est confirmé mais on se donne rendez-vous lundi prochain pour voir ce que l’avenir de la série Pokémon nous réserve.