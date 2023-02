Nintendo Direct : Zelda, Metroid Prime, Pikmin 4, Layton… Résumé vidéo en 6 minutes

Ce mercredi 8 février s’est tenu le premier Nintendo Direct de 2023 pour le constructeur japonais. Une émission particulièrement attendue puisque les joueurs et joueuses n’avaient jusqu’à présent, peu d’informations sur les sorties de l’année. C’est maintenant un peu plus concret, avec plusieurs annonces et des dates qui sont tombées tout au long de la soirée.

Une soirée qui était d’ailleurs emplie de nostalgie puisque de nombreux portages et remasters ont été annoncés, à l’instar de Metroid Prime Remastered, directement sorti sur l’eShop. On a également eu le retour de Baten Kaitos avec une compilation, la date de Advance Wars 1+2 Reboot Camp et bien d’autres retours. Mais n’oublions pas la date de Pikmin 4 ou encore le nouveau trailer de Zelda: Tears of the Kingdom.

Si vous n’aviez pas l’occasion de découvrir tout ça en direct (ou n’avez pas le temps), on vous propose un résumé en vidéo. Six minutes qui compilent les annonces importantes et qui vous centralisent tout ce qu’il ne fallait pas manquer. Un programme à retrouver sur notre chaîne YouTube.