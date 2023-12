Avec le second DLC de Pokémon Écarlate et Violet, le Disque Indigo, il est désormais possible de capturer énormément d’anciens Pokémon très populaires. Bien entendu Game Freak a gardé le meilleur pour la fin avec les « starters » emblématiques de la franchise. On commence par la toute première avec le trio Salamèche, Capapuce et Bulbizarre. Voici comment les trouver et les capturer.