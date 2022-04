Pokémon Écarlate

Pokémon Ecarlate est un jeu de la série principale Pokémon, qui est jumelé avec Pokémon Violet. Ce nouvel épisode introduit une toute nouvelle région, similaire à l'Espagne, et nous permet de découvrir la neuvième génération de Pokémon, notamment avec les starters Poussacha (Plante), Chochodile (Feu) et Coiffeton (Eau) qui vont nous accompagner durant l'aventure. On découvrir aussi d'autres Pokémon inédits dans ce monde ouvert.