Pokémon Violet & Écarlate : La version Nintendo Switch 2 vaut-elle le coup de se relancer dans l’aventure ?

La version que l’on attendait ?

Avec la sortie de la Nintendo Switch 2, plusieurs titres ont pu bénéficier de mises à jour. Pour certains, il s’agit de grosses améliorations ou d’ajout de contenu via une mise à niveau payante (par exemple Super Mario Party Jamboree ou The Legend of Zelda Breath of the Wild et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom). D’autres bénéficient d’améliorations techniques plus minimes, mais gratuite à l’instar de Pokémon Violet et Pokémon Écarlate qui nous intéressent aujourd’hui.

Précisons-le dès le départ, cette mise à jour ne vient pas fondamentalement bouleverser l’expérience originelle. Il n’y a aucun contenu supplémentaire, ni modification dans le gameplay ou dans la structure narrative du titre. Tout se joue sur la partie technique du titre.

Là encore, ne vous attendez pas à voir un jeu totalement remis à neuf, non Pokémon Violet et Pokémon Écarlate demeurent datés visuellement. Pour autant, on ne viendra pas bouder l’amélioration de la résolution apportant tout de même un petit confort supplémentaire sur le rendu global du monde ouvert. Certains éléments comme les hautes herbes, l’eau, les bâtiments ou encore quelques décors sont ainsi plus jolis (ou « moins moches » pour certains).

En revanche, l’apport technique que permet cette Nintendo Switch est bien plus remarquable sur la stabilité du titre. Terminé les pales des moulins à deux fps, terminé les saccades lors de nos pérégrinations, le jeu est enfin stable et tourne en 60 fps. Un confort non négligeable qui nous a grandement fait du bien après avoir jeté l’éponge sur la Nintendo Switch première du nom. Les temps de chargement ont également été considérablement réduits quand la distance d’affichage s’est à l’inverse vue augmenter.

Enfin, dernier point notable de cette version Nintendo Switch 2 : c’est le nombre de Pokémon affichés simultanément à l’écran. Nous n’avons pas pris le temps de les compter un par un, mais on peut affirmer sans trop de doute que leur nombre est doublé. En résulte ainsi des environnements beaucoup plus vivants remplis de Pokémon sauvages, un atout d’ailleurs pratique pour les amoureux de la « shasse » puisque plus d’individus affichés augmente statistiquement l’apparition d’un Pokémon shiny.

Cette version Nintendo Switch 2 représente finalement la version que nous aurions été en droit d’attendre de Nintendo en 2022. Soyons clair, si en dehors de ces soucis techniques de l’époque, le jeu ne vous avait pas plu, il en sera de même aujourd’hui puisque rien n’a fondamentalement changé. En revanche, si comme nous, vos écueils résidaient sur le manque de performances, il est grand temps de vous relancer dans l’aventure, de quoi patienter jusqu’à la sortie prochaine de Légendes Pokémon : Z-A en octobre prochain.