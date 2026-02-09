Un nouveau State of Play aura lieu le 12 février, avec beaucoup d’annonces PS5 au programme

Quand aura lieu le prochain State of Play ?

Le prochain State of Play aura donc lieu ce jeudi 12 février à 23 heures, heure de Paris. Les Européens sont malheureusement encore mal logés, d’autant plus qu’il faudra veiller tard pour rester jusqu’au bout de ce State of Play, étant donné qu’il durera plus d’une heure.

Sony n’a pas précisé quels jeux seront mis en avant ici, même si le constructeur nous promet déjà qu’il y aura un peu de tout : des jeux indépendants, des jeux d’éditeurs tiers, et même des jeux en provenance des PlayStation Studios. Ce qui explique pourquoi cette émission va durer 60 minutes.

Qu’attendre du State of Play ?

D’abord, on peut parier qu’on ne coupera pas à des présentations de jeux qui arriveront dans quelques semaines, du type Saros, 007: First Light ou bien encore Resident Evil Requiem, puisque ce dernier ne loupe jamais une occasion de se montrer. Plus incertain, on se demande aussi si ce n’est pas le moment pour Square Enix de dévoiler certains projets attendus, comme Kingdom Hearts IV qui est l’objet de nombreuses rumeurs en ce moment, ou un plus probable Final Fantasy VII Remake Part 3 (oui, on a de l’espoir).

Du côté des PlayStation Studios, la présence de Marvel’s Wolverine reste encore incertaine même si le jeu est prévu pour cette année, étant donné que l’on voit plutôt Sony lui accorder son propre State of Play. Va-t-on revoir quelques projets oubliés comme Fairgames ? Rien n’est moins sûr. Et si ce State of Play nous tiendra éveillés un petit moment, c’est peut-être car Sony doit nous reparler de la mise à jour de la PS5 Pro, dont les promesses d’améliorations commencent à dater.

Mais vous le savez, le plus important avec ce genre d’émissions, c’est de ne pas tirer de plans sur la comète (contrairement à ce que l’on vient de faire), et de ne s’attendre à rien. Rendez-vous jeudi soir pour espérer être surpris.