Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’on attend un Nintendo Direct. Deux mois même. Le constructeur était resté silencieux pour cette année 2020, un silence probablement soutenu par la situation actuelle délicate. Cependant, il y a quelques jours, l’apparition d’une présentation centrée sur les indépendants donnaient un bon espoir pour un potentiel Nintendo Direct, surtout suite aux rumeurs. Et c’était donc (presque) bien le cas.

Résumé du Nintendo Direct Mini

C’est après un cours message au sujet du COVID-19 où le constructeur partage son soutien à tous ceux qui en sont touchés, que les annonces se sont enchaînées. Pas de présentation majeure, vu qu’il ne s’agissait pas d’une présentation en direct. Mais tout de même quelques annonces sympathiques.

Voici les annonces tombées pendant le Nintendo Direct du 26 mars 2020, et on, vous redirige vers l’article en question pour plus d’informations :

Un trailer, un collector et une date japonaise Xenoblade Chronicles Definitive Edition

BioShock The Collection, XCOM 2 The Collection et Borderlands The Handsome Collection arrivent sur Switch (le 29 mai)

Docteur Doom contre les quatre fantastiques dans une vidéo pour Marvel Ultimate Alliance 3

(en écriture)

Le direct étant tout juste terminé, on mettra à jour cet article petit à petit.