Warhammer 40.000 : Mechanicus précise sa fenêtre de sortie sur Switch

Par le studio français Bulwark Studios, Warhammer 40.000 : Mechanicus précise enfin sa future fenêtre de sortie sur Nintendo Switch.

Le point sur sa date et son poids

Lors d’un mini Nintendo Direct apparu sauvagement dans une vidéo d’un peu plus de 30 minutes, nous avons donc appris effectivement que le titre de Bulwark Studios sortira en mai prochain sur Nintendo Switch. Qui plus est, le jeu sera intégralement traduit en français, ce qui n’était pas forcément le cas sur la mouture PC, disponible quant à elle depuis le 15 novembre 2018.

Une bonne nouvelle pour les joueurs switch qui attendaient avec grande hâte le titre estampillé Warhammer prenant la forme d’un jeu de stratégie tactique au tour par tour. Sachez également que son poids a aussi été dévoilé. Et Warhammer 40.000 : Mechanicus ne sera pas si lourd que ça, car il pèsera uniquement la bagatelle de 4.4 go. Soit un poids qui ne fera pas de bobo à la mémoire interne de votre Switch si vous ne possédez pas de carte micro sd.

Il ne reste plus qu’à voir si ce portage console sera tout aussi soigné que la mouture PC, et on rappelle donc que ce Warhammer 40.000 : Mechanicus sortira en mai prochain, sans plus de précisions sur le jour de sa sortie pour le moment.