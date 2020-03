Le constructeur japonais semble enfin décidé à sortir son tout premier Nintendo Direct de l’année. Malgré une présentation centrée sur Animal Crossing : New Horizons, il faut effectivement avouer que l’on attendait avec impatience des nouvelles de l’entreprise nippone qui n’a pas vraiment parler de ses plans pour 2020. Cela semble se concrétiser enfin avec un Direct qui devrait avoir lieu prochainement.

Deux présentations consécutives

Ce sont nos confrères de VentureBeat, sérieux site américain, qui affirment que le prochain Nintendo Direct est en approche. Contrairement aux précédentes rumeurs (que nous avons préféré éviter de relayer, à juste titre), celle-ci semble avoir de la consistance : selon leurs sources, le constructeur japonais serait en train de finaliser le Direct en étant « dans les dernières étapes de l’élaboration de la présentation ».

Ce Nintendo Direct serait l’occasion de parler des plans de l’éditeur pour 2020 en dévoilant une partie du line-up qui arrivera dans l’année. Il serait précédé par un Nindies Showcase, le format plus court que l’on a déjà connu et centré sur les jeux indépendants, et qui ferait écho à ce que l’on avait eu l’année passée à la même période pour la GDC 2019 (l’édition 2020 qui devait se tenir la semaine prochaine ayant été annulée).

VentureBeat explique que ces deux présentations arriveront à une semaine d’intervalle, soit la semaine prochaine pour l’Indie World et celle encore d’après pour le Nintendo Direct. Les dates du 18 et du 26 mars sont évoquées mais que, même si le site affirme l’arrivée de ces présentations, « les choses pourraient changer », l’éditeur n’ayant pas encore annoncé le Direct. Le journaliste explique que Nintendo n’a pas souhaité commenter l’information lorsqu’il les a contacté mais qu’il s’avance très clairement sur ces informations.

Un Nintendo Direct a du sens puisque cela fait un moment que l’on attend la première présentation de l’année. De plus, il faut mentionner le fait que l’une des playlists de la chaîne officielle de Nintendo s’est mise à jour il y a peu. La dernière fois que cela s’est fait, un direct pour Animal Crossing a eu lieu quelques jours plus tard. Ce n’est donc qu’une question de jours avant l’arrivée du tant attendu Nintendo Direct. On sera là pour vous en reparler.