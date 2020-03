Une sortie surprise pour Panzer Dragoon Remake sur Switch et une bonne nouvelle

On l’attendait pour ce début d’année 2020 mais on ne l’a pas forcément vu arriver au cours de ce Nintendo Direct Mini. Le remake du cultissime Panzer Dragoon a refait surface et a annoncé une date de surprise. Et vous savez quoi ? Surprise, il est déjà disponible sur l’eShop.

Et une bonne nouvelle à côté

Refonte du célèbre jeu de Sega sorti dans les années 1995, Panzer Dragoon Remake revient sur la console de Nintendo ce 26 mars 2020. Il est listé au tarif de 24.99€ et pèse précisément 7 Go. Si vous voulez craquer dessus, il n’y a donc plus qu’à aller sur l’eShop et le télécharger.

L’autre bonne nouvelle, qui est tombée ce matin (quel sens du timing), c’est que les développeurs ont annoncé que c’est la compositrice Saori Kobayashi, qui avait travaillé sur Saga et Orta, qui s’occupe de la bande-son. Elle est donc derrière la baguette pour respecter au mieux l’oeuvre originale de Yoshitaka Azuma, qui nous avait quitté en octobre 2012.

Rappelons que Panzer Dragoon Remake est également prévu sur PC et Stadia un peu plus tard dans l’année. Un épisode en réalité virtuelle est aussi en préparation.