Pokémon Épée et Bouclier : le premier DLC se montre dans une nouvelle vidéo

Il aura fallu attendre la fin du Nintendo Direct surprise pour découvrir de nouvelles images du DLC de Pokémon Epée et Bouclier, L’île solitaire de l’Armure. Ce nouveau trailer se concentre sur Les Tours des Deux Poings et sur leurs défis.

Un entrainement à la dure

Votre dresseur pourra donc suivre l’entrainement intensif du dojo de l’île, avec un Pokémon légendaire à la clé pour récompenser vos efforts, Wushours. Vous devrez alors relever le défi de l’une des deux tours, à savoir la Tour de l’Eau et la Tour des Ténèbres, mais le challenge sera de taille puisque seul votre Wushours vous accompagnera. Il évoluera ensuite en Shifours à la fin de ce défi. Son attaque spéciale sera différente selon la tour que vous avez choisi de défier.

En plus de cela, les formes évoluées des starters bénéficieront enfin de leur forme Gigamax à la fin de votre entrainement sur l’île. On note aussi l’arrivée de nouvelles tenues, coiffures et d’éléments pour votre carte de ligue.

L’île solitaire de l’Armure sera disponible fin juin dans Pokémon Epée et Bouclier, sur Nintendo Switch. Pour toute précommande, vous recevrez une tenue inédite pour votre dresseur.