Bravely Default 2 : des informations et une démo disponible dès aujourd’hui

Après avoir campé la 3DS, la licence Bravely reprend le flambeau sur Switch avec Bravely Default 2. Annoncé en décembre dernier, nous avons enfin droit à plus d’images, ainsi que des informations sur cette suite au tout premier opus de la série, Bravely Default. A ne pas confondre toutefois avec Bravely Second.

Un nouveau voyage

Comme pour Bravely Default, nous repartirons pour une quête en compagnie de quatre héros. L’histoire prendra place sur le continent d’Excillant composé de cinq puissants royaumes. L’un des protagonistes est un jeune marin du nom de Seth s’échoue un jour sur une plage de l’un d’eux. Il sera sauvé par Gloria de Musa, une princesse qui a fui son royaume à cause d’un mal bien décidé s’emparer des cristaux.

Tous deux feront ensuite la rencontre de deux mystérieux voyageurs, Elvis et Adèle. Tous ensemble, ils vont s’embarquer dans un nouveau voyage à travers ce vaste territoire. Au niveau du gameplay, on retrouvera bien évidemment le système d’astérisques permettant d’acquérir de nombreux jobs pour vos héros en terrassant des ennemis. Il sera en outre possible de les combiner histoire de varier les possibilités de ce JRPG au tour par tour.

Graphiquement, on retrouve cette direction artistique mignonne qui fait son charme sauf que la Switch permet tout de même d’offrir un rendu bien plus joli techniquement parlant. Il faut dire que l’équipe derrière les Bravely a pu se faire la main avec Octopath Travelers.

On attend Bravely Default 2 pour cette année sur Switch. La bonne surprise est qu’une démo est disponible dès maintenant pour que vous puissiez vous faire une première impression sur le titre.