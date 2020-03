Les compilations Bioshock, Borderlands et XCOM 2 arrivent sur Switch

Le Nintendo Direct surprise a été l’occasion d’annoncer de nouveaux portages sur la console, qui en compte désormais toute une pléthore. Parmi les annonces les plus remarquables, on notera surtout l’arrivée de 2K Games sur la console de Nintendo, avec non pas un, mais trois titres prévus pour les prochaines semaines.

2K Games débarque sur Switch

On commence par Bioshock: The Collection, qui regroupera les trois jeux de la licences et qui arriveront enfin sur Switch. Ils seront suivi dans la foulée par Borderlands Legendary Collection, qui permettra de jouer à Borderlands, Borderlands 2 et Pre-Sequel. Tous les DLC seront ici inclus à l’exception de Commander Lilith & the Fight for Sanctuary. Enfin, on termine avec XCOM 2 Collection, qui contiendra le jeu de base et tous ses contenus supplémentaires.

Le meilleur dans tout cela, c’est que ces trois compilations seront disponibles en même temps, le 29 mai prochain.