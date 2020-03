Burnout Paradise Remastered annoncé sur Switch pour 2020

Arrivé de nulle part, un Nintendo Direct Mini a été diffusé ce jeudi 26 mars. Parmi les grosses annonces comme la date de sortie de Xenoblade Chronicles Definitive Edition ou l’arrivée d’une démo pour Bravely Default II, on y retrouve plusieurs portages, comme celui de Burnout Paradise Remastered. Un trailer et quelques précisions.

Burnout dans son lit

Sorti en 2008 sur PS3 et Xbox 360 puis ressorti dans une version HD sur PS4 et Xbox One en 2018, Burnout Paradise va faire un crochet sur la Switch. Simple portage sur la machine de Nintendo, on pourra profiter de cette nouvelle édition avec toutes les commodités de la console et bien sûr, allongé dans son lit.

Pour l’instant, il faudra se contenter d’une simple bande-annonce. Pas (encore) de précisions sur la résolution affichée, et le rendez-vous pour fouler les terres de Paradise City est simplement affiché pour « 2020 » sans plus d’indications.