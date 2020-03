Super Smash Bros Ultimate : ARMS aura son perso jouable

On savait que le prochain personnage de Super Smash Bros Ultimate mettra un peu de temps. On a désormais une fenêtre de sortie pour le premier membre du Fighters Pass volume 2 et surtout la série dont il ou elle sera tiré.

Sakurai a le bras long

Le DLC sera un combattant d’ARMS, le très vite oublié jeu de combat de Nintendo. Nous n’avons d’ailleurs pas son identité exacte puisque le casting entier est montré à l’écran. Mais on suppose qu’il devrait s’agir de Spring Man avec peut-être des costumes alternatifs pour des personnages populaires tels que Ribbon Girl, Min Min ou Twintelle. Si c’est bien le cas, ça serait le premier trophée aide à devenir jouable pour cette version de Smash.

On rappelle que Little Mac avait eu droit à ce traitement entre Brawl et Smash 4. Marie d’Animal Crossing et Samus sombre avaient quant-à-elles franchit le pas entre Smash 4 et Super Smash Bros Ultimate. Si Spring Man est bien le personnage sélectionné, il s’agirait du premier à être à la fois un trophée aide et un DLC dans un même jeu. De quoi relancer les hordes de fans de Waluigi si cela se confirme.

Dans tous les cas, il faudra attendre au moins juin pour la présentation du personnage, dont on sait seulement qu’il ou elle aura une grande portée, mais aussi sa sortie dans la foulée. Cependant, le Nintendo Direct Mini débutait par une mise en garde sur le fait que chaque date pouvait changer par la suite.

Pour fêter cela, ARMS aura droit à un essai gratuit pour les abonnés Nintendo Switch Online qui débute aujourd’hui même à 17h pour se terminer le lundi 6 avril à 23h59. De quoi se mettre à niveau pour rejoindre les autres dans la déception de cette annonce.