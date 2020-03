Ring Fit Adventure : Du nouveau contenu avec un mini-jeu de rythme

C’est au cours du Nintendo Direct Mini sorti de nulle part ce jeudi que le constructeur nippon a annoncé du nouveau contenu pour Ring Fit Adventure. Son jeu de fitness/RPG, qui semble avoir cartonné au niveau de ses ventes, accueille une nouvelle mise à jour qui sort ce 26 mars. Oui, aujourd’hui. C’est déjà disponible.

Un nouveau mode supplémentaire

Cette mise à jour, évidemment gratuite, introduit surtout un nouveau mode de jeu : Jeu de Rythme. Comme son nom l’indique, il sera possible de faire un peu de sport sur diverses musiques et en particulier sur des thèmes iconique de Nintendo, comme la fameuse Jump Up, Super Star de Super Mario Odyssey ou encore des morceaux issu de Splatoon 2 et Zelda Breath of the Wild.

D’autres nouveautés, moins importantes sans doute, sont aussi de la partie, comme la possibilité de passer à une voix féminine pour le personnage qui nous accompagne ou encore de changer la langue de celui-ci. Voilà, vous pouvez lancer votre Switch et la télécharger dès maintenant. Si vous voulez en savoir plus sur le titre, retrouvez notre présentation de Ring Fit Adventure.