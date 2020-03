Good Job! vous offre un emploi dès aujourd’hui sur Switch

Présenté lors du Nintendo Direct Mini diffusé aujourd’hui, le jeu de réflexion Good Job! est disponible dès maintenant sur Switch via l’eShop contre la somme de 19,99€.

PDG de père en fils

Développé par Paladin Studios, les créateurs de My Tamagotchi Forever, le titre vous propose de gravir les différents échelons hiérarchiques de l’entreprise dirigée par votre père en accomplissant des tâches complètement loufoques. Résolvez des casse-têtes et obtenez le meilleur score en travaillant rapidement et sans faire trop de dégâts.

Seul ou à deux, vous devrez, par exemple, construire un jardin zen, livrer des cubes de glu et même utiliser une grue pour acheminer des conteneurs jusqu’à un endroit précis. L’objectif est simple : devenir PDG à la place du PDG.