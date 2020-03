Catherine Full Body : La tentation arrive sur Switch le 7 juillet

On l’avait pressenti au vu des récentes rumeurs, Catherine : Full Body va bien arriver sur Switch prochainement. C’est au cours du récent Nintendo Direct Mini (surprise) que le studio Atlus a fait un bref passage pour officialiser l’arrivée de son titre sur la machine du constructeur japonais. Et l’on a même une date !

Un carré amoureux dans la poche

En l’état, il s’agira uniquement d’un portage de la version PlayStation 4 sortie l’année passée, ce qui est déjà pas mal. On retrouve donc le jeu d’aventure et de puzzle, qui était une version améliorée de l’épisode sorti en 2011, avec de nouvelles fins, du nouveau contenu, une nouvelle fille et beaucoup de possibilités supplémentaires.

Sur la fin de la bande-annonce, on peut y apercevoir la présence d’une version physique, mais aussi un porte-clé en bonus de précommande. Rendez-vous le 7 juillet 2020 pour la sortie de Catherine Full Body sur Nintendo Switch.