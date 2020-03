Star Wars Racer annoncé sur PS4 et Switch, Jedi Knight: Jedi Academy sort aujourd’hui

C’est au cours du Nintendo Direct Mini qui s’est déroulé plus tôt dans la journée que deux jeux Star Wars ont fait leur apparition. L’un a annoncé une date de sortie, l’autre a annoncé son portage, et quelques images et informations supplémentaires ont circulé ensuite. On fait rapidement le point.

Deux Star Wars en plus sur Switch

Le premier, c’est Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, une version légèrement remise au goût du jour sorti au début des années 2000. Ce portage avait déjà été annoncé il y a quelques mois mais nous n’avions pas encore de date. Enfin, jusqu’à aujourd’hui, puisque surprise, il sort ce 26 mars sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Vous pouvez le télécharger dès aujourd’hui pour une vingtaine d’euros.

L’autre, c’est Star Wars Episode I Racer, un titre initialement sorti sur PC et Nintendo 64 en 1999. Cette fois, il s’agit d’une annonce vu que rien n’avait été évoqué à son sujet. Celui-ci sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, mais l’on a encore aucune date de sortie. Tout ce que l’on sait, c’est que l’on retrouve des commandes modernisées, du multijoueur en écran splitté, 25 pilotes dont Anakin et pas mal de courses dans 8 mondes différents comme Tatooine et Malastare.

Avec Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast sorti plus tôt sur ces mêmes consoles, cela apporte donc pas mal de nostalgie aux amoureux de la licence de LucasArt. Parfait pour patienter d’ici l’officialisation du prochain jeu Star Wars, entre le titre de EA Motive ou l’hypothétique Jedi Fallen Order 2.