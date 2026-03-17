Death Stranding 2 On the Beach : La sortie PC va s’accompagner d’une mise à jour sur PS5 avec plein de petits ajouts

Une difficulté « To The Wilder » notamment au programme

En attendant une communication officielle, via un trailer par exemple, Death Stranding 2 On the Beach va accueillir une mise à jour sur PS5. On doit cette information à Hideo Kojima lui-même, lâchée au cours de l’émission de radio japonaise Spacewalk, confirmant ainsi les promesses effectuées au moment de l’annonce de la sortie PC.

Au menu, pas mal d’ajouts viendront intégrer le jeu gratuitement. En tête, on retrouve un nouveau mode appelé « To the Wilder ». Écho direct au thème principal de cette suite, on imagine qu’au-delà les changements que la difficulté apporte, un nouveau rang de livraison sera sans doute aussi inclus pour (re)motiver livreurs et livreuses.

Notons aussi l’arrivée de nouveaux objets, des séquences cauchemars inédites pour Sam et de nouvelles cinématiques en live action, prévues initialement mais coupées pour la version définitive de Death Stranding 2 On the Beach, faute de place.

Kojima nous promet aussi le retour de la rejouabilité des combats de boss (étrangement absente de base), des ajustements au niveau du gameplay et un support ultrawide 21:9. Enfin, cerise sur le gâteau, le chat chiral de Tarman viendra désormais nous rendre visite dans la chambre de Sam du Magellan.

Tout ceci ressemble donc à un procédé similaire à celui de la « Director’s Cut » du premier épisode, sans en avoir cette fois le nom. Est-ce que cela empêchera Kojima Productions, à terme, d’organiser une ressortie de son titre sous ce nom, ou d’envisager encore davantage de contenu supplémentaire ? Ce n’est pas impossible.