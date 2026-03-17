Death Stranding 2 On the Beach : La sortie PC va s’accompagner d’une mise à jour sur PS5 avec plein de petits ajouts

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La grosse sortie du 19 mars, on la connait depuis plusieurs mois, concerne Crimson Desert. Mais, à la même date, le public PC aura le droit au portage de Death Stranding 2 On the Beach. Outre la possibilité de s’ouvrir à un plus large public, cette version devrait notamment tirer encore mieux profit du Decima Engine, moteur derrière le très beau rendu visuel du jeu. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne s’agit pas de la seule actualité sur ce deuxième opus puisque du contenu arrive sur PS5 via une mise à jour gratuite.

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Jaquette de Death Stranding 2 On the Beach
Death Stranding 2 On the Beach
pc
ps5

Date de sortie : 26/06/2025

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