Death Stranding 2 : Une DualSense édition limitée aux couleurs du jeu est annoncée, début des précommandes le 22 mai

Pas de jaune pipi cette fois

Peut-être avez-vous en mémoire la DualShock 4 à l’image de Death Stranding premier du nom, sujet de moqueries au niveau de la couleur de la manette, censée rappeler le Pod de BB mais qui a surtout été comparée… à de l’urine.

Cette fois, pour la DualSense prévue pour la sortie de Death Stranding 2, on revient sur quelque chose de plus sobre. Sans doute un peu trop d’ailleurs, car si elle nous paraît plutôt jolie, d’un premier coup d’œil nous avons grosso modo l’impression d’une Midnight Black avec quelques stickers ici et là.

On le voit sur le pavé tactile, déjà, avec la mention Drawbridge, puis des codes-barres et/ou références liés probablement au service de livraison ou au tableau de bord du Magellan, le vaisseau du jeu, se trouvent au niveau des poignées. Pour ce qui est un peu moins visible, on repère un petit cercle qui relie les quatre boutons iconiques de la PlayStation, et le logo du jeu au dos, écrit dans un noir brillant qui nous rappelle un peu la poix, cette substance visqueuse omniprésente dans l’univers de Death Stranding.

La DualSense édition limitée Death Stranding 2 On the Beach est disponible à la précommande le 22 mai sur PlayStation Direct et les revendeurs principaux. Le prix sera de 84,99€ et la manette sortira le 26 juin, soit en même temps que le jeu.