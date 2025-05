Death Stranding 2 : Hideo Kojima admet que la crise du COVID a beaucoup influencé l’écriture de cette suite

Une suite carrément redessinée pour l’occasion

Sans avoir besoin d’aller jusqu’aux entrailles du scénario de Death Stranding, la connexion était une des thématiques au cœur du jeu, via la peur de l’isolement. Le fait de parcourir l’Amérique en reliant les preppers isolés les uns aux autres, en les faisant rejoindre le réseau chiral, est éloquent.

Mais Kojima nous raconte que pendant que DS2 était déjà en préparation (alors que le premier opus n’était sorti « que » le 8 novembre 2019) le COVID et la manière dont les différentes sociétés l’ont vécu a profondément transformé la suite des aventures de Sam.

Oui, les gens ont pu résister moralement à l’isolement grâce à Internet, mais une fois les confinements terminés et le plus gros de la menace écarté, le concepteur japonais a assisté impuissant à un fort éloignement social entre les individus. Le COVID l’a donc amené à s’interroger sur les limites et dangers de se retrouver trop connectés.

Une idée que l’on a déjà bien compris lors de précédents trailers, où la phrase « Aurions-nous dû établir ces liens ? » est déjà apparue texto. La théorie du bâton et et de la corde, déjà explorée dans le premier jeu, va donc l’être de nouveau sous une autre forme, via plusieurs indices laissés dans le jeu par Kojima lui-même.

Dans l’interview, on peut également retirer quelques phrases supplémentaires, comme la présence d’un portail interplaque pour permettre à Sam de voyager entre l’Amérique du Nord et le continent australien, où notre héros évoluera dans cette suite. On sait aussi que le scénario développera le personnage de Lou, le bébé, ainsi que le passé de Sam, et que le système de likes a pu inquiéter Kojima Productions au niveau de sa réception chez le public.

Death Stranding 2 On the Beach débarquera le 26 juin sur PS5. Il a aussi été récemment annoncé une DualSense édition limitée aux couleurs du jeu, et les premières previews du jeu sont sorties, révélant des infos supplémentaires à son sujet.