Voici les configurations PC recommandées pour jouer au portage de Death Stranding 2: On the Beach
Publié le :
Rédigé par Jordan
Le portage de Death Strading 2: On the Beach a été officialisé lors du dernier State of Play avec la promesse d’afficher le plus beau rendu possible pour le jeu. Du moins, à condition d’avoir la machine qui va avec. Sony nous donne des nouvelles du portage avant sa sortie afin de vous laisser voir si votre PC sera capable de supporter la dernière création de Kojima Productions.
Quelles sont les configurations PC de Death Stranding 2 ?
On nous promet d’abord que sur cette version PC de Death Stranding 2: On the Beach sera possible de choisir entre plusieurs préréglages allant de « Faible » à « Très élevé », pour s’adapter au maximum de configurations, même aux PC portables grâce à un préréglage « Portable ». Et crise de la RAM oblige, cette version ne vous demandera pas 32 Go de RAM pour tourner convenablement, même dans la configuration la plus élevée. Elle prendra aussi en charge les technologies NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 et Intel XESS 2, ainsi que le support des écrans ultra-larges.
Voici donc les configurations requises pour profiter de Death Stranding 2: On the Beach sur votre PC :
Configuration minimale (1080p/30 fps)
- Processeur : Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 3100
- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go
- RAM : 16 Go
- Stockage : 150 Go SDD
Configuration moyenne (1080p/60 fps)
- Processeur : Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Go / AMD Radeon RX 6600
- RAM : 16 Go
- Stockage : 150 Go SDD
Configuration élevée (1440p/60 fps)
- Processeur : Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800
- RAM : 16 Go
- Stockage : 150 Go SDD
Configuration très élevée (4K/60 fps)
- Processeur : Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 9070 XT
- RAM : 16 Go
- Stockage : 150 Go SDD
Death Stranding 2: On the Beach sera disponible sur PC dès le 19 mars prochain.
Date de sortie : 26/06/2025