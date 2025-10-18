Un DLC solo envisagé pour Ghost of Yōtai ? Le co-réalisateur du jeu donne des indices

Il y a encore des choses l’Atsu

Au cours de cette longue interview accordée à GameInformer, les deux hommes reviennent notamment sur la genèse du projet Ghost of Yotai, les liens avec Ghost of Tsushima, mais aussi la construction de l’héroïne de ce nouvel opus, Atsu. Sans révéler le moindre spoiler (attention cependant, l’article d’origine en contient de nombreux), les deux développeurs de Sucker Punch profitent pour louer le travail de l’actrice Erika Ishii qui prête sa voix à l’héroïne en version anglaise et affirment que pour eux, ce chapitre de l’histoire d’Atsu est terminé mais qu’il lui reste tant de choses à voir.

C’est cette affirmation qui a attiré l’attention de nombreux joueurs et nombreuses joueuses à la lecture de cette interview, qui entrouvre largement la porte à une extension, comme ce fut le cas avec le premier opus et son DLC sur l’île d’Iki. A la question de savoir s’ils aimeraient un DLC, Jason Connell a répondu ceci :

« S’il y a des possibilités d’amélioration ou d’apport de nouveaux éléments de vie ou de clarté pour le bien du récit et que cela correspond à ce qui est le mieux pour Sucker Punch, alors nous y réfléchirons certainement de manière attentive, c’est sûr ».

Le temps nous livrera la réponse, puisqu’il ne faut pas oublier que le jeu vient tout juste de sortir et que les équipes sont encore en train d’améliorer celui-ci avec de nombreux patchs. Nous vous invitons à parcourir l’intégralité de l’interview (si vous avez déjà fini le jeu, attention aux spoilers) pour en apprendre plus sur les peintures représentant des jeux Sucker Punch dans Ghost of Yotai ou sur l’éventualité d’une histoire d’amour pour Atsu.

Ghost of Yotei est disponible sur PS5. N’hésitez pas à aller jeter un œil à notre test pour en savoir plus ainsi que notre guide complet.