Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima

Le foot reste cependant plus fort que tout

Puisque Sony n’est pas encore décidé à nous donner des chiffres de ventes de Ghost of Yotei, certainement parce qu’il attend un chiffre rond ou la publication des résultats de son trimestre fiscal, d’autres éléments permettent de mesurer l’engouement autour du jeu. Comme les résultats en provenance de Game Sales Data, l’institut européen chargé de suivre les ventes de jeux en Europe.

Selon Christopher Dring via The Game Business, en Europe, Ghost of Yotei a effectué le meilleur démarrage d’un jeu first-party PlayStation depuis Marvel’s Spider-Man 2. Bon, étant donné que les jeux first-party PlayStation depuis 2023 ne courent pas les rues, l’exploit est à remettre en perspective. Cela veut simplement dire qu’il a fait mieux qu’Astro Bot, Concord (en même temps…), et Dring compte même Helldivers II ici, même si l’on parle techniquement d’un jeu second-party (et dont le marché principal n’est pas forcément l’Europe). Pour sa semaine de lancement, le jeu de Sucker Punch doit malgré tout concéder la place de numéro 1 des ventes, étant donné que c’est EA Sports FC 26 qui est logiquement en tête malgré une baisse de -62% pour sa deuxième semaine de commercialisation.

Atsu marche dans les pas de Jin

Plus intéressant, le journaliste dresse le parallèle avec Ghost of Tsushima, pour voir comment s’en sort cette suite. Selon les données de GSD, les ventes (toujours en Europe) de Ghost of Yotei seraient pour le moment similaires à celles de Ghost of Tsushima lors de ses premiers jours de commercialisation. Ce qui est une bonne nouvelle pour Sucker Punch, étant donné que cette suite s’adresse à un marché plus resserré, dans la mesure où le parc de PS5 installées est aujourd’hui moins grand que celui de PS4 lors de la sortie de Tsushima.

Dans le reste du monde, on n’en sait pas plus pour le moment, si ce n’est au Japon où Famitsu a révélé que Ghost of Yotei s’était vendu à plus de 120 000 exemplaires, soit environ 90 000 copies de moins que le premier épisode en son temps. Là encore, il faut prendre en considération le parc de consoles (où la PS5 est nettement moins populaire au Japon que la PS4) et le fait qu’il ne s’agit là que des ventes d’éditions physiques, alors que le marché du dématérialisé a largement gagné du terrain en 5 ans dans le pays.

Ghost of Yotei est disponible sur PS5. N’hésitez pas à aller jeter un œil à notre test pour en savoir plus ainsi que notre guide complet.