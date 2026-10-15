Ubisoft veut aussi supprimer une centaine d’emplois en Allemagne, notamment au sein du studio derrière Anno

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Faire un bon jeu ne suffit plus pour sauver son emploi aujourd’hui dans cette industrie d’un cynisme absolu, et les employés d’Ubisoft l’ont mieux compris que personne. Juste après l’annonce de la fermeture de RedLynx (Trials) et des licenciements chez Ubisoft Singapour (Skull & Bones, Assassin’s Creed: Black Flag Resynced), on apprend désormais via Game File qu’Ubisoft cherche à faire des économies au sein de ses studios allemands.

Anno 117: Pax Romana // Source : Ubisoft

La restructuration d’Ubisoft s’étend partout

Selon le journaliste Stephen Totilo, trois studios seraient concernés par un plan de départs volontaires, qui a pour but de supprimer une centaine d’emplois. Comme souvent, ces plans de départs volontaires sont la dernière mesure avant de procéder à des licenciements purs et simples, si les accords conclus ne sont pas assez nombreux.

On parle ici des studios de Düsseldorf, Berlin et Mainz. Les deux premiers sont considérés comme des studios de support, qui ont notamment participé au développement de Rainbow Six Siege et Rayman Legends Retold, ce dernier n’étant même pas encore sorti. Ubisoft Düsseldorf, qui compte près de 400 membres, a aussi beaucoup contribué au retour de la licence The Settlers. Pour ce qui est de la division basée à Mayence (Mainz), on lui doit surtout la série Anno, dont le dernier jeu, Anno 117: Pax Romana est sorti l’an dernier.

Puisque l’antenne de Düsseldorf est la plus massive des trois (Berlin et Mainz ne comptant qu’une centaine de personnes chacune), il est attendu que la moitié des départs concernent ce studio selon Game File. Les négociations sont actuellement en cours, Ubisoft proposant de multiplier le salaire mensuel d’un employé volontaire par 1,5, puis par le nombre d’années dans l’entreprise en guise de prime de départ.

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Jaquette d'Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
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Date de sortie : 13/11/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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