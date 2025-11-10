Test Anno 117: Pax Romana – Un jeu de gestion et de stratégie aussi riche et réussi qu’espéré ?

En juin 2024, Ubisoft a organisé une conférence qui avait surtout pour objectif de mettre en avant Star Wars Outlaws et Assassin’s Creed Shadows. Toutefois, il ne faut pas oublier que c’est également pendant cet événement que l’éditeur français a officialisé Anno 117: Pax Romana. Nouvel épisode de la licence de jeux de gestion et de stratégie axés city-builder Anno, il a la tâche délicate de succéder à l’excellent Anno 1800 commercialisé il y a plus de six ans. Un défi qu’Ubisoft Mainz semblait bien parti pour relever avec brio lorsque nous avons eu l’occasion d’y jouer pendant 4h en mai dernier. Mais qu’en est-il dans sa version de lancement ? Disponible dès ce 13 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, le titre se révèle-t-il finalement aussi riche et réussi que ce que nous avions imaginé quelques mois auparavant ? Réponse dans ce test.

Conditions de test : Test réalisé à l’aide d’une édition numérique Ubisoft Connect fournie par l’éditeur. Celle-ci a tourné en configuration graphique Très Élevée (DLSS activé en mode « Équilibré », Ray-tracing désactivé) sur un PC portable AORUS 17H BXF (2023) équipé d’un processeur Intel Core i7-13700H (2,4 GHz), d’une NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM DDR5 et d’un écran LCD 17,3 pouces de résolution 1080p. Notre session a duré environ 39h, temps nécessaire pour lancer deux Campagnes, en terminer une, et profiter au maximum du mode Infini de cet opus en difficulté « Normal », le tout sur une build « Preview » puis une version 1.1 intégrant le patch day one. Notez que cet article est garantit sans spoilers majeurs et le point de vue exposé dedans est celui d’une personne habituée au genre des jeux de gestion mais s’essayant à la franchise Anno pour la première fois. De plus, les fonctionnalités coopératives et multijoueur n’ont pas été testées. Bonne lecture !

Une Campagne qui a le mérite de nous apprendre à jouer

Délaissant la période de la révolution industrielle afin de nous plonger au cœur de l’Antiquité, Anno 117: Pax Romana nous invite à nous mettre dans la peau d’un gouverneur romain chargé de gérer ses propres cités au sein de deux contrées différentes : le Latium, la région historique de l’Italie centrale accueillant notamment Rome, et Albion, la province qui deviendra la future Grande-Bretagne. Pour cela, deux modes de jeu s’offrent à nous.

Le premier, baptisé « Infini », est l’équivalent d’un mode Bac à sable/Sandbox. Nous pouvons donc y disputer des parties solo, coopératives, ou multijoueur en ligne dans lesquelles nous sommes libres de personnaliser une flopée de paramètres divers et variés. Identité de notre dirigeant ou dirigeante, équilibrage de l’expérience, caractéristiques du terrain de jeu, niveaux de difficulté des IA adverses (gouverneurs rivaux + pillards), choix entre avoir un empereur ou une impératrice, contrée de départ… les nombreuses options modifiables présentes ici nous permettent de profiter d’un maximum de rejouabilité entre chaque partie.

Le second, lui, est une Campagne entièrement scénarisée et jouable en solo ou en coopération. Nous confrontant à un degré de challenge unique et réglé par défaut, elle nous place sous les traits de Marcia Tertia, future épouse d’un dirigeant vieux et malade, ou de Markus Naukratius, un des frères de cette dernière et vilain petit canard de sa fratrie. Que ce soit en incarnant l’une ou l’autre, nous sommes convoqués par l’empereur Lucius avec pour mission de développer Juliana, une très jeune ville tentant de s’installer sur une île autrefois ravagée par une terrible éruption volcanique.

Tout du moins, c’est le cas dans l’acte I. Dans le II, c’est en Albion que nous devons faire nos preuves. Puis, une fois l’histoire achevée, nous sommes libres de continuer de gérer tout ce que nous avons réussi à bâtir, comme si nous avions basculé vers le mode Infini entre-temps.

Plutôt accrocheuse sur le papier, Ubisoft Mainz a fourni quelques efforts en matière de narration et de mise en scène pour rendre cette Campagne un minimum attractive. Le récit est relativement sympathique à suivre dans l’ensemble. Les personnages rencontrés et les dialogues profitent d’une écriture simple mais efficace. Les objectifs des quêtes principales et secondaires sont assez variés pour le genre et les cinématiques ont bénéficié d’une réalisation soignée. Quant aux doublages français, ils sont tous de bonne facture.

Malheureusement, si cet enrobage conviendra probablement à une partie d’entre-vous, il n’est pas suffisamment travaillé pour nous convaincre que ce mode n’est pas là dans le seul but de nous apprendre les bases du gameplay de façon moins brutale qu’en nous lançant directement dans une partie de type « Infini ». Qui plus est, il se boucle en 8-10h grand maximum, ce qui est particulièrement court. Et malgré la présence de plusieurs décisions à conséquences à prendre tout au long des deux actes, ainsi que de quelques variantes narratives entre les deux versions du scénario, la rejouabilité n’est pas vraiment au rendez-vous.

C’est dommage et, dans ces circonstances, nous vous conseillons de vous contenter de la Campagne de Marcia qui, à nos yeux, se révèle être légèrement plus intéressante, originale et inspirée que celle de Markus.

Un gameplay extrêmement riche et plaisant mais complexe

Côté gameplay, Anno 117: Pax Romana intègre de nombreuses mécaniques très bien huilées et gratifiantes qui nous ont procuré un réel sentiment de plaisir en jeu. Cependant, bien que les tutoriels nous aient paru clairs et bien conçus, la densité et complexité globale de l’expérience nous ont tout de même demandé un temps d’adaptation pour les comprendre et les maîtriser.

Concrètement, en phase « d’early game », notre objectif est de développer intelligemment notre première cité afin de dégager un solde financier positif. Il faut donc commencer par attirer la population de base de la province où nous nous trouvons, à savoir les Liberti au Latium ou les Tourbiers en Albion. Pour cela, nous devons les loger et leur fournir les besoins nécessaires à leur quotidien et confort. Problème, il y a des ressources pouvant être exploitées de manière brute, tandis que d’autres doivent être transformées, par le biais d’une ou plusieurs étapes, avant de terminer en produit fini entre leurs mains.

De plus, les bâtiments disponibles ont quasiment tous un coût de fabrication et de maintenance, possèdent une zone d’effet susceptible d’octroyer des bonus et/ou d’infliger des malus aux alentours, et requiert à la fois une certaine superficie, un type et une quantité de main-d’œuvre spécifique, ainsi qu’une connexion à une route et à un entrepôt pas trop éloigné pour être construit et fonctionner correctement. En conséquence, il vaut mieux réfléchir dès le début de partie aux emplacements adéquats pour chacun d’eux, ceci dans l’optique de s’épargner une optimisation du terrain et des lignes de production trop ardue par la suite.

Et ce n’est pas tout. Très vite, nous remarquons que convaincre les Liberti ou les Tourbiers de nous rejoindre ne suffit pas. Nous devons aussi découvrir comment attirer différentes catégories de PNJ supplémentaires. Qu’il s’agisse de Plébéiens, d’Equites, de Mercators, ou encore de Nobles, plus ils ont un statut social romain, romano-celte ou celte élevé, plus il y a logiquement de besoins variés à satisfaire. Mais attention, une cité qui se développe, c’en est également une qui accroît les risques de s’effondrer sur elle-même. Sécurité anti-incendie inadaptée, lutte contre les maladies insuffisante, population mécontente… négliger trop d’aspects d’une ville de rang de plus en plus élevé est le meilleur moyen de provoquer sa chute.

Heureusement, maximiser les bonus de statistiques de celle-ci peut être une solution pour éviter d’en arriver là. Par exemple, nous pouvons essayer de construire davantage de bâtiments procurant des effets uniquement positifs, s’atteler à débloquer les améliorations présentes dans les arbres de recherches économiques et civiques, renforcer la dévotion de la population envers une divinité spécifique, dans l’optique de déclencher des festivals religieux populaires dédiés à Cérès, Neptune, Mars, Minerve, Mercure-Lug, Epona ou Cernunnos, ainsi qu’attribuer les Spécialistes adéquats à notre villa et nos officia.

Sinon, nous avons l’opportunité de coloniser de nouvelles îles au Latium et en Albion au bout d’un certain temps. Une mécanique importante et utile dans la mesure où chaque terre et contrée est dotée de ses propres caractéristiques géographiques et naturelles (surface exploitable, fertilité des sols, présence de rivières, de mines, de pâturages, de forêts, et/ou de marais, etc.) Ceci dit, cette expansion a très souvent un coût en deniers plus ou moins important imposé par notre empereur ou impératrice et, sans surprise, ce n’est pas parce qu’un de nos territoires profite d’une ressource qu’elle est transmise automatiquement à toutes les autres.

Pour pallier ce souci, il faut puiser dans les stocks de l’île concernée avant de procéder à un transport par voie maritime. Dans le cas où notre destination se trouve dans la même province, c’est une action simple à effectuer, bien qu’il faille tout de même prendre garde à ne pas croiser des pillards sur notre chemin. En revanche, dans le cas où nous devons voyager entre les régions du Latium et d’Albion, c’est plus difficile puisque le jeu nous force à passer par son système de création de routes commerciales qui se montre trop complexe pour pas grand-chose, à moins bien sûr que nous soyons passés complètement à côté d’une ou plusieurs astuces visant à simplifier son utilisation.

Et si vous pensez que la boucle de gameplay présentée jusqu’à maintenant est déjà bien assez riche, alors accrochez-vous, parce que ce ne sont pas les seules fonctionnalités au programme du titre !

Du commerce, de la force brute et un peu de diplomatie

N’étant jamais seul dans une partie d’Anno 117: Pax Romana, il nous est arrivé de lorgner sur des îles que des dirigeants ou dirigeantes contrôlés par l’IA avaient colonisées. Dans ces conditions, commercer avec les quelques factions indépendantes présentes en jeu est un moyen de mettre la main sur les marchandises dont nous avons besoin, en payant le prix auquel chaque produit est vendu bien entendu. D’ailleurs, nous pouvons également écouler les stocks en surplus dans nos comptoirs et entrepôts assez facilement pour compenser ces potentielles dépenses. C’est pratique.

Toutefois, pour réaliser des échanges avec les autres gouverneurs, signer un traité commercial en amont est indispensable. Encore faut-il qu’ils nous apprécient assez pour contracter un tel accord. Rassurez-vous, il existe plusieurs méthodes pour s’attirer leurs faveurs, telles que leur offrir des « cadeaux », remplir des contrats pour leur compte, accomplir leurs quêtes scénarisées, effectuer des choix narratifs qui vont dans leur sens, soigner notre niveau de réputation auprès de l’empereur ou de l’impératrice, ou se montrer efficace dans la gestion d’aspects précis de nos cités. En s’y prenant vraiment bien, il est même envisageable de conclure des pactes défensifs, voire des alliances complètes à terme, mais sachez que la dimension diplomatique du titre demeure assez simpliste malgré tout. Sans doute trop.

Employer la manière forte est également un moyen d’assouvir nos ambitions en matière d’expansion. Du recrutement de nos troupes terrestres à la fabrication de nos navires de guerre, en passant par la construction de murs, tours et portes défensives pour protéger nos îles, nous avons de quoi davantage nous amuser sur le plan militaire que diplomatique, sans compter qu’un arbre de recherches entièrement dédié à cette branche est disponible. Mais attention, posséder son armée et sa flotte a un coût de développement et de maintenance et, si un conflit vient à durer trop longtemps ou à tourner trop en défaveur d’un des deux camps, l’empereur ou l’impératrice peut décider d’intervenir pour y mettre un terme.

Bref, vous l’aurez compris, l’expérience imaginée par Ubisoft Mainz est très riche, bien huilée, et prenante malgré la complexité de sa prise en main, les quelques défauts mentionnés plus tôt, ainsi qu’une IA ennemie qui nous a paru trop passive et sage en difficulté « Normal ». Ce contenu massif n’empêche pas aussi le sentiment de redondance propre au genre de finir par se manifester petit à petit au bout de 25-30h de jeu mais, sincèrement, il y a largement matière à s’occuper et se faire plaisir avant de commencer à se lasser.

Une réalisation globale d’excellente qualité

Outre son gameplay, Anno 117: Pax Romana peut s’appuyer sur la solidité de sa réalisation pour trouver son public. Graphismes, direction artistique, densité et animations de la foule… les améliorations techniques apportées au moteur de jeu de la saga font des merveilles. Au Latium et en Albion, de jour comme de nuit, sous le soleil ou la pluie, la production assume pleinement ses ambitions pour un rendu général qui est fort agréable à l’œil. Certes, nous n’avons jamais pris de claque visuelle pour autant et les textures de la végétation des îles peuvent manquer un tantinet de finesse si nous voulons chipoter mais, honnêtement, le résultat final n’en demeure pas moins impressionnant pour le genre et procure un réel charme à l’expérience.

Nous sommes également conquis par le soucis du détail avec lequel les développeurs réussissent à nous immerger au cœur de l’Antiquité. En s’appuyant sur un zoom et dézoom de grande amplitude, la musique prend toute la place dans nos oreilles lorsque nous nous positionnons le plus loin possible de « l’action », tandis que le fait de se rapprocher de celle-ci met davantage en valeur le sound-design. Souffle du vent, navires voguant sur l’eau, flèches tirées par les archers, bruits de la foule, professeur effaré parce que ses élèves n’arrivent pas à écrire correctement le mot « aqueduc »… ces petits détails font partie intégrante du plaisir de jouer. Dommage que la bande-son souffre d’un manque de variété dans l’ensemble.

Concernant l’interface, un paramètre est présent dans les menus afin de nous laisser trouver le meilleur équilibre possible entre sa taille et la clarté des informations qu’elle affiche. En revanche, elle a trop souvent tendance à nous embêter avec des notifications liées à un incident se déclarant dans une de nos cités (incendie ou maladie se propageant, mouvement de contestation en cours), alors que le problème est déjà en passe d’être réglé.

Enfin, notez que, malgré une version 1.1 intégrant le patch day one, un léger manque de peaufinage (et d’optimisation ?) était encore visible in-game. Des petits bugs pouvant traîner par-ci, par-là qui ne sont pas dramatiques en soi, surtout comparé aux états dans lesquels sont sortis d’autres projets Ubisoft ces dernières années.

N.B. : Un patch 1.2 a été déployé par Ubisoft en parallèle de la rédaction de ce test. Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps de vérifier ce qu’il apportait à l’expérience avant la publication de cet article.