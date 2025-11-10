Test Anno 117: Pax Romana – Un jeu de gestion et de stratégie aussi riche et réussi qu’espéré ?

Jaquette d'Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 13/11/2025

  • Gameplay très riche, bien huilé et gratifiant sur la durée
  • Réalisation globale d’excellente qualité et impressionnante pour le genre
  • Mode Infini doté d'une grosse rejouabilité
  • Tutoriels clairs et bien pensés
  • Campagne qui a le mérite de nous apprendre à jouer
  • Prise en main complexe
  • Redondant sur le long terme
  • Petits soucis de finition toujours présents malgré le patch day one
Anno 117: Pax Romana est un très bon jeu de gestion et de stratégie signé Ubisoft Mainz. Bien que complexe, sa boucle de gameplay est particulièrement prenante, riche et bien conçue. Son mode Infini est pensé pour promettre un maximum de rejouabilité entre chaque partie. Quant à sa réalisation, elle est d’excellente qualité et bénéficie d’un souci du détail saisissant, renforçant notre immersion au cœur de l’Antiquité. Dommage que sa Campagne peine autant à nous marquer, la faute à un enrobage narratif manquant de profondeur et d’inspiration. Si vous êtes prêts à y consacrer le temps nécessaire pour pleinement en profiter, quitte à vous heurter à la redondance propre au genre sur le long terme, vous ne devriez pas le regretter.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

