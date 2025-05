Anno 117: Pax Romana : Ubisoft nous offre un trailer de gameplay évoquant les bases de son jeu de gestion

L’histoire de la grande saga Anno va s’écrire l’hiver prochain grâce à Anno 117: Pax Romana. Avec Ubisoft Mainz à la baguette, l’objectif est d’offrir une nouvelle itération de qualité en remontant cette fois très loin dans l’Histoire, jusqu’à la première décennie d’existence du grand empire romain. Et pour se présenter face à un public nouveau ou tout simplement pour découvrir ce qu’il a à nous offrir, le jeu de gestion s’ouvre à nous via une vidéo de gameplay de six minutes.