Ubisoft est en passe de fermer définitivement RedLynx (Trials) et de licencier chez Ubisoft Singapour

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Le marque-page posé au beau milieu du chapitre des licenciements n’est toujours pas près d’être retiré dans l’industrie vidéoludique. Microsoft et Xbox ont beau mener la danse, on y assiste de toutes parts. Le curseur est aujourd’hui placé sur la tête d’Ubisoft qui va visiblement signer l’arrêt définitif de l’activité de RedLynx et licencier dans son antenne située à Singapour.

Trials Fusion // Source : Ubisoft

RedLynx contraint à éteindre le moteur

C’est par l’intermédiaire d’Origami et son journaliste Gauthier « Gautoz » Andres, puis notamment corroboré par VGC, que l’information se diffuse : RedLynx, le studio finlandais derrière la série Trials va finalement fermer ses portes. Une telle mesure implique 52 personnes et se justifie par des doutes quant à la viabilité du studio à long terme, faute de projet prometteur.

Comprenez par là qu’Ubisoft veut garder ce qui est susceptible de rapporter bien plus de sous qu’il n’en coûte, et se débarrasser du reste. Notez que dans ce cas où plus de 50 personnes sont concernées, la loi finlandaise implique tout de même des négociations obligatoires entre Ubi et ses employés.

INFO – Le studio RedLynx (Trials) va fermer pour de bon. La nouvelle a été transmise au sein du groupe Ubisoft en même temps qu’un plan de licenciement chez Ubi Singapour.

Gauthier 'Gautoz' Andres // Origami-ami (@gautoz.cool) 2026-10-14T08:41:22.630Z

RedLynx n’aura donc pas survécu au plan de restructuration effectué l’an dernier. Le tournant jeu mobile opéré ensuite n’a pas été concluant puisque les deux projets encore confidentiels n’auront jamais donné de nouvelles. Une triste fin pour un studio derrière une licence de moto en 2,5D connue pour sa physique hyper précise et un challenge au rendez-vous.

Les dégâts ne s’arrêtent pas là puisque Ubisoft Singapour va à son tour subir un plan de licenciements. Pourtant acteur principal du développement du glorieux Assassin’s Creed Black Flag Resynced, le studio va tout de même voir 70 personnes prendre la porte. Des informations supplémentaires et surtout une annonce officielle sont désormais attendues.

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