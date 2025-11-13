Ubisoft repousse au dernier moment la publication de ses derniers résultats et met en pause son action à la Bourse

Une annonce pourrait être en attente

La chose est assez rare pour être soulignée, et soulève beaucoup de questions. Ubisoft devait aujourd’hui présenter son bilan pour le dernier semestre en date de cette année fiscale, mais il a décidé de repousser cette publication au tout dernier moment. Un simple communiqué a été diffusé (rapporté par Chloé Woitier du Figaro), indiquant par ailleurs qu’Ubisoft a eu recours à Euronext pour suspendre toute son activité en Bourse :

« Ubisoft a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions à compter de l’ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu’à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours. Ubisoft tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation. »

La chose n’est pas courante, et laisse sous-entendre que quelque chose d’important est en train de se régler en coulisse, qui pourrait avoir un impact très fort sur la valeur boursière du groupe.

L’une des théories est celle d’un nouveau grand plan de licenciements, qui serait la malheureuse suite logique des choses suite aux renvois déjà annoncés de ces dernières semaines. L’autre hypothèse, qui affole tout le monde, est celle d’une transaction conséquente pour le groupe, autrement dit, un rachat. Mais, de manière moins alarmiste, il pourrait aussi s’agir d’un problème dans les comptes et de soucis administratifs mineurs. À ce stade, étant donné l’historique d’Ubisoft, tout est possible, mais on attendra qu’Ubisoft se prononce dans les prochains jours avant de tirer des conclusions trop hâtives.