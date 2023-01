Accueil » Actualités » Le syndicat d’Ubisoft Paris appelle à la grève et fustige les récents propos d’Yves Guillemot

Il est loin le temps où Yves Guillemot était soutenu par ses employés face au géant Vivendi. Avec les résultats en berne d’Ubisoft qui ont été annoncés la semaine dernière, la bamboche semble être terminée du côté des exécutifs qui prévoient de grandes mesures d’économies, ce qui passe par l’annulation de plusieurs projets et de « l’attrition naturelle ». Ce dernier point a eu de quoi faire bondir les employés de l’éditeur, surtout en lisant le reste du discours qui semblait directement mettre la pression sur ces derniers. Face à cette situation, le syndicat Solidaires Informatique d’Ubisoft Paris a appelé à la grève tout condamnant fermement les propos du président du groupe.

Des propos qui ne passent pas du tout

Lorsqu’il est question « d’attrition naturelle » pour faire des économies au sein des studios d’Ubisoft, il s’agit en réalité de ne pas reconduire des contrats, et donc de diminuer les effectifs peu à peu sans sortir les gros mots que sont les verbes comme « virer » ou « licencier ». Mais ce qui reste en travers de la gorge du syndicat, c’est l’appel aux employés à donner le meilleur d’eux-mêmes tout en étant très vigilant sur leurs dépenses. Des propos qui sont vus comme étant synonymes de futures heures supplémentaires et pressions managériales pour le syndicat.

Ce dernier accuse Yves Guillemot et les exécutifs de se dédouaner des mauvais résultats en demandant aux employés de travailler plus, sans pour autant offrir de contreparties. C’est pourquoi il revendique dès maintenant une augmentation de 10% de tous les salaires (notamment pour lutter contre l’inflation), mais aussi et surtout l’amélioration des conditions de travail avec la mise en place de la semaine de 4 jours, qui a fait ses preuves dans plusieurs studios. Le syndicat appelle également à la grève des employés d’Ubisoft Paris ce vendredi 27 janvier de 14 heures à 18 heures.