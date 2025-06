Ubisoft n’organisera pas d’Ubisoft Forward cet été, mais fera malgré tout quelques annonces

Avec le festival de conférences que s’annonce, on ne se plaindra pas qu’un Ubisoft Forward manque à l’appel. C’est le journaliste Stephen Totilo qui nous apprend cela après avoir contacté un représentant d’Ubisoft, lui confirmant qu’aucun Ubisoft Forward était prévu pour le moment, du moins durant la période estivale où l’éditeur avait désormais l’habitude de prendre la parole.

Cependant, vous verrez bien quelques jeux Ubisoft durant les conférences du Summer Game Fest, comme le PC Gaming Show ainsi que l’IGN Live. Ubisoft promet également qu’il participera à la Gamescom à la fin de cet été.

Ne pas organiser un Ubisoft Forward dans le contexte actuel n’est en rien surprenant. L’éditeur ne doit pas avoir un line-up assez solide à court terme pour se permettre d’organiser une telle émission, et dans ce cas, mieux vaut aller gratter une place chez les autres que de s’embêter à tout organiser soi-même pour un résultat qui risquerait de décevoir le public. Cela remet en cause l’espoir de voir un Splinter Cell Remake débouler, sauf si Ubisoft a confié cette annonce aux organisateurs du PC Gaming Show. À ce stade, rien n’est moins sûr.

