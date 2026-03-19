Ubisoft arrête le développement de jeux chez Red Storm (Rainbow Six, Ghost Recon) et supprime 105 postes

Un studio emblématique qui change de rôle

Fondé en 1996 par l’écrivain Tom Clancy, Red Storm Entertainment a marqué l’histoire du jeu vidéo avec les premières adaptations de ses œuvres, notamment Tom Clancy’s Rainbow Six et Tom Clancy’s Ghost Recon. Racheté par Ubisoft en 2000, le studio a ensuite participé à de nombreux épisodes de ces franchises. On précise tout de même que les derniers titres de ces licences ont été développés par d’autres studios de l’éditeur français, notamment Ubisoft Montreal (Rainbow Six Siege) et Ubisoft Paris (Ghost Recon Wildlands).

Désormais, Red Storm ne développera plus de jeux. Le studio continuera toutefois d’exister sous une autre forme, en se concentrant sur des fonctions de support technologique, notamment autour du moteur Snowdrop. Si Red Storm est historiquement associé aux licences Tom Clancy, son rôle avait évolué ces dernières années. Le studio s’était notamment tourné vers la réalité virtuelle avec des projets comme Star Trek: Bridge Crew ou Assassin’s Creed Nexus VR.

Son dernier projet majeur, The Division Heartland, avait été annulé en 2024 après plusieurs phases de test. Cela était déjà mauvais signe, mais c’est surtout les conséquences de la récente restructuration d’Ubisoft qui semblent se poursuivre. Pour rappel, l’objectif est de réduire les coûts de plusieurs centaines de millions d’euros et de réorganiser la production autour de nouvelles structures appelées “Creative Houses”.