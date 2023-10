Une TV QLED 4K 55 pouces idéale pour la PS5 ou la Xbox Series X est à moins de 600 € en promotion

Disney Dreamlight Valley sortira dans sa version 1.0 le 5 décembre, mais le jeu abandonne le free-to-play

Granblue Fantasy: Versus Rising : Une nouvelle bêta ouverte aura lieu du 9 au 12 novembre sur PC, PS4 et PS5

Alan Wake 2 : Le mode New Game + corsera l’aventure et apportera du contenu narratif en plus

Sony s’attend à d’excellents résultats pour PlayStation en cette fin d’année, notamment grâce à Marvel’s Spider-Man 2

Le Batman de Robert Pattinson a été ajouté dans Batman: Arkham Knight avant d’être retiré

Sony confirme le départ de Connie Booth, l’une des responsables les plus importantes de PlayStation

Capcom : Street Fighter 6 approche des 2,5 millions d’unité vendues, tandis que Resident Evil 4 Remake cartonne toujours

Avatar Frontiers of Pandora : Détails des éditions (prix, précommande, contenu…)

Dungeons of Hinterberg : L’action RPG et simulation sociale dévoile un nouveau trailer

Ubisoft : Skull & Bones n’arrivera pas avant 2024, Star Wars Outlaws lui aussi reporté ?

Xbox : Ça bouge en coulisses, Matt Booty et Sarah Bond ont droit à une promotion

Super Mario Bros Wonder réalise le meilleur lancement d’un jeu Super Mario en Europe

Arizona Sunshine 2 zigouillera des zombies à la pelle le 7 décembre

Star Wars: Knights of the Old Republic, RAGE 2, Naheulbeuk… Les jeux offerts en novembre sur Amazon Prime Gaming

Alan Wake 2 : Qu’en pense la presse ? Les premiers tests sont tombés

Comment bien protéger sa Nintendo Switch OLED ?

Arknights Endfield : Le RPG présente des nouvelles images dans un joli trailer

Still Wakes The Deep : Le jeu d’horreur narratif et psychologique s’offre un premier trailer de gameplay

SINoALICE : Le gacha de Yoko Taro (NieR) rend les armes, fermeture prévue dans quelques semaines

Manor Lords : Le jeu de stratégie médiéval date le lancement de son accès anticipé au 26 avril 2024 sur PC

Gangs of Sherwood : Le jeu d’action Robin des Bois est (encore) une fois repoussé

Risk of Rain Returns : Le roguelike revient sur PC et Switch dès le 8 novembre

Diablo IV : Le nom de la première extension aurait déjà fuité