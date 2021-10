Tunche trouve enfin une date de sortie sur PC, Xbox et Nintendo Switch

Annoncé en juillet 2020, Tunche a finalement pris son temps avant de pointer le bout de son nez. D’abord prévu pour le début de l’année, puis évoqué pour le mois de mars, le projet de l’équipe de LEAP Game Studios a finalement pris un peu de retard pour peaufiner son expérience. Finalement, voici qu’une date de sortie est enfin annoncée.

Rendez-vous en novembre

Sortez donc votre agenda et ouvrez la page de la semaine prochaine : Tunche sera disponible le 2 novembre. Quant aux plateformes, le programme n’est pas trop chamboulé puisqu’il arrivera bien sur PC, Nintendo Switch et les consoles Xbox à cette date. Cependant, toujours aucune mention de la mouture PlayStation 4, qui était pourtant bien dans les cartons lors de l’annonce.

Pour rappel, Tunche est un hack’n’slash coloré aux composantes roguelike où l’on y retrouve plusieurs personnages jouables et notamment Hat Kid, du jeu vidéo A Hat In Time. Il est aussi possible d’y jouer avec un proche puisqu’un mode coopération locale est présent et permettra de jouer jusqu’à quatre pour découvrir l’aventure ensemble/