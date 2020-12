Tunche, un hack’n slash coloré, arrivera dès le mois de mars sur PC, Xbox One Switch

On avait déjà entendu brièvement parler de Tunche lors du Summer Game Fest, mais le dernier Indie World de Nintendo nous a permis d’en découvrir un peu plus sur le jeu de LEAP Game Studios.

Du gameplay pour le titre

Le titre se présente donc sous la forme d’un hack’n slash avec plusieurs héros à incarner, qui disposent de capacités spéciales. En plus des héros propres au titre, on retrouve également le personnage du jeu A Hat in Time, qui est ici jouable, notamment lors des sessions en coop jusqu’à quatre joueurs.

Il est déjà possible d’essayer le titre via une démo qui est disponible sur Steam. Le trailer de gameplay nous indique que ce Tunche sortira dans le courant du mois de mars 2021 sur PC, Xbox One et Nintendo Switch. Une version PS4 avait été annoncée auparavant, mais elle n’a pas donné de nouvelles.