Toys for Bob (Crash Bandicoot) tease son prochain jeu, une annonce à la Gamescom ?

Pendant un temps, Toys for Bob était devenu un studio de support pour Call of Duty Warzone, qui devait uniquement se concentrer sur le free-to-play. Mais le vent a visiblement tourné et c’est tant mieux, puisque le studio serait apparemment en train de plancher sur un nouveau projet. Et c’est le studio lui-même qui l’affirme aujourd’hui via les réseaux sociaux, où il s’amuse à teaser l’existence de son prochain jeu.

Un autre jeu de la Gamescom ?

Thanks for playing along, how many did you guess correctly? Ya know, it's pretty convenient we have more wall space to cover… 😉 pic.twitter.com/g4A5hkAHk3 — Toys For Bob (@ToysForBob) August 16, 2022

Toys for Bob prépare bien le dix-huitième jeu de sa longue existence, et l’image postée sur ses réseaux sociaux ne fait que le confirmer. On y voit tous les jeux produits par le studio ainsi qu’un dernier sans image, simplement représenté par des points d’interrogations.

Et forcément, étant donné que la Gamescom approche, et que Crash Bandicoot 4 était souvent présent lors des shows de Geoff Keighley, on peut se dire qu’il pourrait être présenté lors de l’Opening Night Live.

Il y a quelques mois, on rapportait déjà une rumeur qui évoquait un potentiel Crash Bandicoot orienté multijoueur. S’il faut évidemment prendre cette information avec des pincettes, difficile de ne pas faire le lien ici. On en saura certainement plus d’ici les jours et semaines à venir.