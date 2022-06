Crash Bandicoot : Un nouvel épisode révélé lors de la conférence Xbox ?

Toys for Bob, derrière le jeu Crash Bandicoot 4, travaille aujourd’hui comme un studio de support pour Call of Duty Warzone, et on pensait que le studio serait désormais uniquement relégué à cette besogne, mais il semblerait que ça ne soit pas le cas. C’est du moins ce qu’affirme le journaliste Jez Corden dans le dernier numéro du podcast de Windows Central (relayé par VGC), dans lequel il révèle que le studio travaillerait bel et bien sur un nouvel épisode de la série Crash Bandicoot.

Crash, mais en multi ?

Dans ce podcast, lorsque son collègue Rand al Thor mentionne l’existence d’un tel projet chez Toys for Bob, Jez Corden lui demande d’où il tire cette information, avant d’appuyer clairement ses propos, tout en précisant qu’il pourrait s’agir d’un Crash Bandicoot orienté multijoueur :

« Je n’étais pas censé divulguer ça. Je pense que nous pourrions avoir un nouveau Crash Bandicoot. Et non seulement ce sera un nouveau Crash Bandicoot, mais ce sera un Crash Bandicoot multijoueur. »

Il précise ensuite que s’agirait presque d’un brawler, sans donner plus d’informations, avant de déclarer qu’on pourrait peut-être le voir lors de la conférence Xbox-Bethesda du 12 juin. VGC confirme aussi que le studio Toys for Bob a récemment engagé des artistes pour des projets non-liés à Call of Duty.

On prendra toutes ces rumeurs avec des pincettes, en attendant d’avoir des informations plus précises, et on surveillera bien la conférence de Microsoft ce dimanche.