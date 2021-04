Toys for Bob (Crash Bandicoot 4) devient officiellement un studio de support pour Call of Duty Warzone

Vous connaissez peut-être le studio Toys For Bob pour le récent Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Le studio appartient à Activision depuis pas mal de temps maintenant, mais après avoir eu droit à leurs propres projets, ils deviennent aujourd’hui un nouveau studio de support pour la machine géante qu’est Call of Duty: Warzone.

Une nouvelle direction pour le studio

Toys for Bob is proud to support development for Season 3 of Call of Duty #Warzone, and look forward to more to come. #LETSGO dev squads! #Verdansk84 pic.twitter.com/ERmFSWeaIk — Toys For Bob (@ToysForBob) April 29, 2021

Warzone est sans aucun doute le projet le plus important pour Activision à l’heure actuelle, avec des dizaines de millions de joueurs qui permettent de générer beaucoup de profits pour l’éditeur. Raven Software et Infinity Ward étaient déjà à l’œuvre sur le battle royale depuis lancement, et on apprend donc que Toys for Bobs va les rejoindre, notamment pour le support de la saison 3 du jeu.

Dans le même temps, plusieurs anciens employés déclarent qu’une vague de licenciements a eu lieu au sein du studio, comme semble l’indiquer Nicholas Kole, désormais ancien illustrateur et character designer chez Toys for Bob :

« C’est la fin d’un ère, mais je souhaite à mes anciens collègues à Toys for Bob tout le meilleur pour ce qui les attend ! »

Ce n’est donc pas demain que l’on verra un nouveau titre du studio, qui offrira donc de l’aide pour le développement de Warzone et de son futur contenu.