Tous les Arbres-Monde – Soulframe

Où trouver tous les Arbres-Monde des Préludes de Soulframe ?

Pour dissiper le brouillard sur la carte de Soulframe, il suffit donc de trouver les Arbres-Monde répartis sur toute l’île de Midrath, puis de retirer l’arme plantée dans leurs troncs pour les purifier. Ainsi, la carte se révèlera progressivement, zone après zone, ce qui vous permettra d’explorer plus aisément et de découvrir de nouveaux lieux. Et cela d’autant plus qu’ils deviendront également des points de voyage rapide pour vous déplacer plus facilement d’un endroit à un autre sur la carte par la suite.

Actuellement, dans la version 15 intitulée « Dieux et Fantômes » des Préludes de Soulframe, notez qu’il existe 16 Arbres-Monde au total. Alors, pour vous aider à tous les repérer, vous trouverez ci-dessous la liste complète de ces arbres, ainsi que leur emplacement précis sur la carte :

Arbre-Monde 1 : Au nord-ouest de la région des Roods

Arbre-Monde 2 : Au sud de la région des Roods

Arbre-Monde 3 : Dans la moitié est des Basses Terres de Kearnhold

Arbre-Monde 4 : Au sud-est de la Forteresse O’Dell

Arbre-Monde 5 : Au sud-ouest de la Forteresse O’Dell

Arbre-Monde 6 : A la frontière nord-ouest entre les Roods et les Basses Terres de Kearnhold

Arbre-Monde 7 : Au sud de la Grande Corlée

Arbre-Monde 8 : Au nord de la Grande Corlée, juste au nord des Clairières d’Andurin

Arbre-Monde 9 : Au sud de la région de Airde Limbwoods

Arbre-Monde 10 : Au nord-est de la région de Airde Limbwoods

Arbre-Monde 11 : A l’ouest de la région des Fuirlandes

Arbre-Monde 12 : Au nord-est de la région des Fuirlandes

Arbre-Monde 13 : Au sud de la région des Fuirlandes

Arbre-Monde 14 : Au nord-est de la Forteresse O’Dell

Arbre-Monde 15 : Au nord-ouest de la Forteresse O’Dell

Arbre-Monde 16 : Sur la petite île située au nord-ouest de l’île principale de Midrath (notez que son emplacement n’apparaît pas sur la carte)

Sinon, si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide de Soulframe pour toujours plus d’astuces sur le jeu.