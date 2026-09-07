Tous les Arbres-Monde – Soulframe
Dans Soulframe, explorer l’île de Midrath ne sera pas de tout repos… Et pour cause, une épaisse brume recouvre la carte, vous obligeant ainsi à purifier tous les Arbres-Monde pour la dévoiler progressivement. Mais encore faut-il savoir où les trouver !
Où trouver tous les Arbres-Monde des Préludes de Soulframe ?
Pour dissiper le brouillard sur la carte de Soulframe, il suffit donc de trouver les Arbres-Monde répartis sur toute l’île de Midrath, puis de retirer l’arme plantée dans leurs troncs pour les purifier. Ainsi, la carte se révèlera progressivement, zone après zone, ce qui vous permettra d’explorer plus aisément et de découvrir de nouveaux lieux. Et cela d’autant plus qu’ils deviendront également des points de voyage rapide pour vous déplacer plus facilement d’un endroit à un autre sur la carte par la suite.
Actuellement, dans la version 15 intitulée « Dieux et Fantômes » des Préludes de Soulframe, notez qu’il existe 16 Arbres-Monde au total. Alors, pour vous aider à tous les repérer, vous trouverez ci-dessous la liste complète de ces arbres, ainsi que leur emplacement précis sur la carte :
- Arbre-Monde 1 : Au nord-ouest de la région des Roods
- Arbre-Monde 2 : Au sud de la région des Roods
- Arbre-Monde 3 : Dans la moitié est des Basses Terres de Kearnhold
- Arbre-Monde 4 : Au sud-est de la Forteresse O’Dell
- Arbre-Monde 5 : Au sud-ouest de la Forteresse O’Dell
- Arbre-Monde 6 : A la frontière nord-ouest entre les Roods et les Basses Terres de Kearnhold
- Arbre-Monde 7 : Au sud de la Grande Corlée
- Arbre-Monde 8 : Au nord de la Grande Corlée, juste au nord des Clairières d’Andurin
- Arbre-Monde 9 : Au sud de la région de Airde Limbwoods
- Arbre-Monde 10 : Au nord-est de la région de Airde Limbwoods
- Arbre-Monde 11 : A l’ouest de la région des Fuirlandes
- Arbre-Monde 12 : Au nord-est de la région des Fuirlandes
- Arbre-Monde 13 : Au sud de la région des Fuirlandes
- Arbre-Monde 14 : Au nord-est de la Forteresse O’Dell
- Arbre-Monde 15 : Au nord-ouest de la Forteresse O’Dell
- Arbre-Monde 16 : Sur la petite île située au nord-ouest de l’île principale de Midrath (notez que son emplacement n’apparaît pas sur la carte)
Sinon, si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide de Soulframe pour toujours plus d’astuces sur le jeu.