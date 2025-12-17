Tout savoir sur la fréquence, la latence et la capacité de RAM pour le gaming

Une RAM bien choisie et optimisée est la clé pour garantir une expérience de jeu fluide et réactive. Mais comment s’y retrouver entre la capacité, la fréquence et la latence ? Voici l’essentiel à savoir pour faire le meilleur choix pour votre machine de jeu.

Capacité de la RAM

La capacité de la RAM, exprimée en Gigaoctets (Go), est sans doute la spécification la plus simple à appréhender. Elle représente la taille de l’espace de travail temporaire que le PC alloue aux données du jeu en cours, au système d’exploitation et aux applications annexes.

Ainsi, lorsque vous souhaitez acheter un PC gamer pré-assemblé par des professionnels, il est primordial de bien considérer la capacité de la mémoire vive. Elle détermine si votre système peut simplement lancer le jeu dans de bonnes conditions. De toute évidence, 8 Go de RAM ne constituent plus qu’un strict minimum pour un PC gamer.

Pour une expérience de jeu fluide et sans compromis, 16 Go est devenu la norme incontournable. Ce volume offre suffisamment de marge pour gérer les jeux les plus gourmands tout en maintenant quelques applications ouvertes en arrière-plan.

Fréquence de la RAM

Si la capacité est le volume de l’autoroute de données, la fréquence de la RAM (mesurée en MHz) en est la limite de vitesse. Elle indique en effet à quelle vitesse la mémoire peut échanger des informations avec le processeur.

Plus précisément, une fréquence élevée signifie que le processeur reçoit les données qu’il a demandées plus rapidement. Cela lui permet ainsi de passer moins de temps à attendre la RAM et plus de temps à calculer les images du jeu.

C’est la raison pour laquelle les processeurs modernes, en particulier ceux de la série AMD Ryzen, sont extrêmement sensibles à la vitesse de la RAM. L’impact en jeu peut être spectaculaire, se traduisant par un gain significatif de frames per second (FPS).

Pour les kits DDR4, vous devez choisir parmi une variété de barrettes de RAM de qualité avec une fréquence de 3600 MHz pour un rendement optimal. En revanche, avec l’adoption de la nouvelle norme DDR5, les joueurs visent désormais des fréquences s’approchant des 6000 MHz.

Latence de la RAM

Contrairement à la fréquence qui est une mesure de débit, la latence CAS (CL) est une mesure de délai. Elle correspond au temps de pause, mesuré en cycles d’horloge, qui s’écoule entre l’instant où le processeur demande une donnée à la RAM et l’instant où cette donnée est effectivement fournie. Par définition, plus ce chiffre est bas, mieux c’est, car cela signifie un temps de réponse plus court.

Il faut souligner que la latence et la fréquence travaillent de concert. Un kit de RAM peut avoir une fréquence très élevée, mais une latence CL nominale également élevée. Pour déterminer la performance réelle, il est essentiel de considérer l’équilibre entre les deux.

Autrement dit, une RAM très rapide (haute fréquence) peut se permettre une latence légèrement supérieure tout en surpassant une RAM plus lente avec une latence plus faible. En pratique, vous cherchez le meilleur ratio possible, comme un CL16 pour un kit 3200 MHz, ou un CL30 pour un kit DDR5 à 6000 MHz. Ce subtil équilibre est ce qui distingue une bonne configuration RAM d’une excellente configuration RAM. Il garantit la réactivité essentielle à un gaming de haut niveau.

En définitive, la RAM n’est pas un composant à négliger pour un PC gamer. Pour son choix, l’objectif est de trouver la synergie parfaite entre ces trois caractéristiques pour débloquer le plein potentiel de votre processeur et garantir des sessions de jeu plus fluides et plus agréables.

Ceci est un article invité. Le contenu a été rédigé par le partenaire. Notre rédaction n’a pas participé à son écriture, mais a approuvé son contenu.