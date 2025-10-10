Tous les objets à collectionner de la mission Opération Frappe Embrasée – Battlefield 6

Dans la mission « Opération Frappe Embrasée », Battlefield 6 cache un total de 4 objets de collection répartis à travers plusieurs zones. Ces collectibles sont souvent dissimulés dans le décor et il faut parfois bien chercher pour les dénicher. Il n’émette aucun son lorsque l’on approche d’eux, on peut seulement distinguer un scintillement à peine perceptible.

Voici la liste complète avec leurs emplacements précis et images à l’appuie :

Avant d’atteindre votre objectif à bord des quads, arrêtez vous un peu avant. Vous devriez voir des habitations en ruine. Le premier objet se trouve dans l’un d’eux (voir images-ci-dessous).

Entre votre point d’arrivée, et le relais Bravo, chez des maisons avec des toits de couleurs. L’objet se trouve sur une caisse dans l’un des bâtiments, entre une maison au toit rouge et une au toit noir. Aidez-vous des images ci-dessous pour vous repérer.

Après avoir détruits les véhicules en approche avec les missiles guidés, dirigez-vous vers un petit chemin à gauche de la route principale et montez jusqu’à une hauteur. Le dog tag se trouve sur une caisse verte. Un révolver est également posé non loin de là.

Juste avant d’atteindre le sommet du barrage, cherchez près du monte-charge, là où vous avez laissé les quads. L’objet se trouve sur une caisse.

Et voilà, vous avez trouvé tous les objets de collection de la mission « Opération Frappe Embrasée » dans Battlefield 6. Pensez à consulter nos autres guides pour les missions suivantes afin de compléter votre progression à 100 % dans le mode campagne.