Tous les objets à collectionner de la mission Insomnie – Battlefield 6

Dans la mission « Insomnie », Battlefield 6 cache un total de 3 objets de collection répartis à travers plusieurs zones. Ces collectibles sont souvent dissimulés dans le décor et il faut parfois bien chercher pour les dénicher. Il n’émette aucun son lorsque l’on approche d’eux, on peut seulement distinguer un scintillement à peine perceptible.

Voici la liste complète avec leurs emplacements précis et images à l’appuie :

Le premier se trouve dans la pièce du briefing du sergent Acre. Regardez à votre gauche sur la table près d’un café.

Le deuxième se situe dans la pièce où vous discutez avec Kincaid sur la tablette. Le dog tag est sur le mur juste derrière le canapé.

Le dernier objet se situe dans un conteneur situé à votre droite juste après être sorti de la voiture (la phase de course-poursuite).

Et voilà, vous avez trouvé tous les objets de collection de la mission « Insomnie » dans Battlefield 6. Pensez à consulter notre guide complet pour les missions suivantes afin de compléter votre progression à 100 % dans le mode campagne.